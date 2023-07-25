الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023 استعلم عن نتيجتك عبر الدستور

جريدة الدستور

نتيجة الثانوية العامة 2023 يزداد البحث عن هذه الكلمات عبر محرك “جوجل” وموقع “فيس بوك" كي يطمئن طلاب الصف الثالث الثانوي على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 التي أدوها في الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 استعلم عن نتيجتك عبر الدستور

 

في التقرير التالي نوضح خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور.

 

يوفر “الدستور” رابط مباشر يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الثانوية العامة بمجرد ظهورها وهو الموجود هنا https://natega.dostor.org/

 

وفي الوقت الحالي، متاح من خلال الرابط تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة من أجل وصول النتيجة إليهم بمجرد اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم وإعلان امكانية الاستعلام عنها من المنافذ المتاحة لذلك. 

من الرابط السابق

سجل اسمك ورقم جلوسك والبريد الالكتروني ورقم الهاتف كي تصلك رسالة بالنتيجة فور ظهورها 

 

نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم 

 

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم كذلك بعد إعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وإعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة وبعد ذلك يتم اتاحتها على موقع الوزارة مباشرة للطلاب. 

رابط موقع وزارة التربية والتعليم هنا

https://emis.gov.eg/

يتم تفعيل الرابط بمجرد ظهور النتيجة 

يتم كتابة رقم جلوس الطالب 

وتظهر النتيجة سواء ناجح ام راسب 

درجات الطالب الكلية من المجموع الكلي وهو 410 

درجات كل مادة

 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

خطوات التسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر "الدستور"

 

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 

بعد الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 تفتح وزارة التربية والتعليم باب التظلم على النتيجة على أحد المواد أو أكثر  من خلال موقعها الرسمي وتحدد الفترة الزمنية التي يستمر خلالها تلقي طلبات التظلمات.

قيمة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

تحدد وزارة التربية والتعليم قيمة التظلمات وتكون القيمة لكل مادة في العام الماضي كانت قيمة التظلم 300 جنيه للمادة  الواحدة  ويتم دفعها عن طريق منافذ الدفع البنكي المخصصة  وهي “البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل – أموال” وتكون قيمة التظلم  لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ويقوم الطالب بتسجيل المادة التي يرغب في  تقديم تظلم لها وتسديد قيمة التظلم  ثم يتابع موقع وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر كي يطلع على موعد ومكان الاطلاع الخاص بنموذج إجابته، وفي  حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.

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