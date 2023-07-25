ترتفع معدلات البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، مع ترقب طلابها للنتيجة بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي “2022-2023”، يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر

في التقرير التالي، نوضح خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الازهر بمجرد اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي.

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الازهرية 2023 من خلال بوابة الازهر الشريف التي توفر النتيجة لطلابها للحصول عليها بكل سهولة من خلال هذا الرابط service.azhar.eg/

بمجرد الإعلان الرسمي عن النتيجة يتم تفعيل رابط خاص بنتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يتم الدخول عليه وكتابة رقم الجلوس وشعبة الطالب

ثم الضغط على كلمة بحث او اظهر النتيجة كما ستوفره البوابة

عدد طلاب الثانوية الأزهرية الذين أدوا امتحاناتهم في الفترة من 3 يونيو 2023 واستمرت حتى الأربعاء 12 يوليو، 141.509 طالبا وطالبة موزعين على 588 لجنة في مصر.

عدد طلاب القسم الأدبي 90.771

عدد البنين 56.287

عدد الفتيات 34.484

عدد طلاب القسم الأدبي 50.738

عدد البنين 27.435

عدد الفتيات 23.303

نسب النجاح في الثانوية الازهرية 2023

وظهرت نسب نجاح بعض المواد للثانوية الأزهرية بعد تصحيح عدد من العينات العشوائية وكانت كالتالي..

نسب النجاح في القسم الأدبي:

مادة الفقه الشافعي 86%

والحنفي 79%

المالكي 61%

وفي الحديث 73%

القرآن الكريم 89.5%

البلاغة 63 %

الجغرافيا 86.7%

النحو 68%.

نسب النجاح في القسم العلمي:

مادة الفقه الحنفي والشافعي 98%

مادة المالكي 94%

في الحديث 94%

القرآن الكريم 97%

اللغة الإنجليزية 89%

الأدب والنصوص 95%

مادة الاستاتيكا 74%

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