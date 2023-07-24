نظام وشروط تنسيق الثانوية الأزهرية.. وموعد إعلان النتيجة

يبحث العديد من طلاب الثانوية الأزهرية 2023 عن نظام وشروط تنسيق الثانوية الأزهرية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن نظام وشروط تنسيق الثانوية الأزهرية، وتأتي التفاصيل للثانوية الأزهرية مثل الثانوية العادية فى هذا السياق ترصد «الدستور» خلال السطور المقبلة كل شيء عن نظام وشروط تنسيق الثانوية الأزهرية حسبما أعلنها مكتب التنسيق.

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2023 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية، وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية، وسوف يتم الإعلان عن كافة هذه التفاصيل عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

نظام وشروط تنسيق الثانوية الأزهرية.. وموعد اعلان النتيجة

قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن التنسيق الخاص بالكليات أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات ألماني عن طريق مكتب تنسيق الجامعات 2023 والمعاهد بشعب اللغة الألمانية يبعض كليات الجامعات المصرية طبقا للحد الأدنى لهذه الكليات.

وأضافت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال حديثها عن تنسيث الثانوية الأزهرية للجامعات والكليات أن هذا يتم وبشرط ألا يقل المجموع الكلى لدرجات اللغات الثلاثة عن 65 % ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

ومن المقرر أن يتم إعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الايام المقبلة وسوف يتم إعلان النتيجة والمؤشرات ونسب النجاح فور إعتماد النتيجة رسميًا ومن خلال اعتمادها فى مؤتمر صحفى يحضره الإمام الأكبر.

وحسبما أعلنت مشيخة الأزهر أنه من المتوقع اعلانها بداية الاسبوع المقبل أو نهاية هذا الأسبوع الجارى.

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