يحدد تنسيق الثانوية العامة على أساس المجموع الذي حصل عليه الطالب عقب الاعلان عن نتيجة 3 ثانوي عام والتي من المتوقع أن تكون بداية الشهر المقبل ، وتفتح وزارة التعليم العالي مكتب تنسيق الكليات كخطوة مبدأيه قبل الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023.

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023/2024

خصصت وزارة التعليم العالي موقع تنسيق الثانوية العامة للالتحاق بالكليات وهو نفس الموقع الذي سجل فيه طلاب الثانوية العامة لحضور امتحان القدرات للكليات التي تتطلب ذلك .

فمن خلال الموقع الرسمي الضغط على الرابط التالي

www.tansik.egypt.gov.eg، ثم قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس، وسوف تظهر لك بياناتك الشخصية وعليك التأكد من صحتها ومنها رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، بالإضافة إلى الشعبة التي درسها الطالب علمية، هندسية، أدبية، وستظهر أمامك قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المُحددة، قم باختيار ما تريده من القدرات المخصصة للكلية التي ترغب في الالتحاق بها ، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية .

وبعد الانتهاء من جميع هذه الاجراءات الموجودة عبر موقع تنسيق الثانوية العامة عليك طباعة الإيصال عقب انتهاء عملية التسجيل، ويشمل الإيصال على أنواع القدرات، التي أبديت رغبتك في أدائها والمواعيد وأماكن أداؤها.

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023/2024

يستطيع الطالب من خلال نفس الرابط السابق www.tansik.egypt.gov.eg

كتابة رغبات الالتحاق بالكليات والتي تتم عقب اعلان نتيجة 3 ثانوي ، وتحديد المراحل التي ينتمي لها الطالب حيث يكون لكل مرحلة مجموع خاص بها وتبدأ بالطلاب الأعلى في نتيجة الثانوية العامة ، وبعد انتهاء تقديم طلاب كل مرحلة في تنسيق الثانوية العامة يتم إعلان تنسيق الكليات .

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