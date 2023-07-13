يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة توقعات تنسيق الكليات “2023 - 2024”، وخاصة كليات القمة التي ستضمها المرحلة الأولى، حيث أن توقعات تنسيق الجامعات بالشعبة العلمية لعام 2023، وتوقعات تنسيق الجامعات شعبة أدبي، تأتي بالتزامن مع استعدادات مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال جميع تقديمات طلبة الثانوية العامة، بعد القيام بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق ما يقارب الأسبوعين عقب الانتهاء من جميع امتحانات الثانوية العامة والتي ستنتهي في يوم 13 يوليو الجاري.

توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة توقعات تنسيق الجامعات 2023.

وكشف مصدر مسئول في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، أنه سيتم تحديد توقعات تنسيق الكليات لعام 2023 - 2024 بعد اعتماد نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى عدد المقاعد المطلوبة في كل كلية والتي سيتم تحديدها من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم تحديد هذه العوامل عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، والتي يكون من المتوقع أن سيتم إعلانها نهاية الشهر الجاري.

توقعات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات شعبة علمي علوم

وأضاف المصدر أنه من المتوقع إطلاق تنسيق “المرحلة الأولى” من تنسيق الكليات 2023 – 2024، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 ، حيث سيتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لكافة الشعب .

وفي السطور التالية، نوضح بيان بالحد الأدني للقبول في الكليات والمعاهد المجموعة العلمية في عام 2022/2023 :

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات

طب المنصورة 387.0

طب سوهاج 386.0

هندسة بترول و تعدين السويس 386.0

طب دمياط 386.0

طب الزقازيق 385.0

طب فاقوس 384.0

طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0

طب أسنان المنصورة 382.0

طب أسنان جنوب الوادي 382.0

طب الإسكندرية 382.0

طب بور سعيد 381.0

طب القاهرة 381.0

طب أسيوط 381.0

طب عين شمس 380.0

طب جنوب الوادي 380.0

طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

طب بنها 379.0

طب الاقصر 379.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

طب المنيا 378.0

طب أسنان الزقازيق 378.0

طب حلوان 378.0

طب أسنان كفر الشيخ 377.0

طب الفيوم 377.0

طب السويس 377.0

طب أسنان المنوفية 377.0

طب العريش 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 376.0

طب بني سويف 376.0

طب أسنان عين شمس 376.0

طب أسنان القاهرة 376.0

طب أسنان الإسكندرية 376.0

طب أسنان طنطا 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375.0

طب أسنان الفيوم 375.0

طب أسنان السويس 375.0

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0

علاج طبيعي بنها 373.0

علاج طبيعي القاهرة 373.0

صيدلة سوهاج 373.0

علاج طبيعي جنوب الوادي 372.0

صيدلة المنصورة 372.0

علاج طبيعي السويس 372.0

علاج طبيعي بني سويف 372.0

صيدلة طنطا 371.0

صيدلة جنوب الوادي 371.0

صيدلة الزقازيق 371.0

صيدلة دمنهور 371.0

صيدلة القاهرة 370.0

صيدلة الإسكندرية 370.0

صيدلة بور سعيد 370.0

صيدلة عين شمس 370.0

صيدلة المنوفية 370.0

صيدلة أسيوط 370.0

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0

صيدلة مدينة السادات 370.0

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة ج الوادي الجديد 369.0

صيدلة بني سويف 369.0

صيدلة حلوان 369.0

صيدلة الفيوم 369.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366.0

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0

هندسة القاهرة 366.0

هندسة المنصورة 366.0

طب بيطري المنصورة 365.0

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365.0

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365.0

طب بيطري سوهاج 364.0

هندسة الزقازيق 363.0

طب بيطري الزقازيق 363.0

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363.0

طب بيطري عين شمس 363.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363.0

طب بيطري كفر الشيخ 363.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0

هندسة دمياط 362.0

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362.0

طب بيطري دمنهور 362.0

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0

طب بيطري المنوفية 362.0

هندسة عين شمس 361.0

طب بيطري الإسكندرية 361.0

طب بيطري أسيوط 361.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361.0

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.0

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361.0

طب بيطري جنوب الوادي 360.0

طب بيطري بنها 360.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360.0

طب بيطري القاهرة 360.0

طب بيطري المنيا 359.0

هندسة بور سعيد 359.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359.0

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358.0

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.0

طب بيطري مدينة السادات 358.0

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358.0

هندسة طنطا 358.0

طب بيطري بني سويف 357.0

حاسبات و معلومات العريش علوم 357.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357.0

طب بيطري أسوان 357.0

طب بيطري مطروح 356.5

طب بيطري الوادي الجديد 356.0

طب بيطري العريش 356.0

هندسة كفر الشيخ 355.0

ألسن كفر الشيخ 355.0

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354.0

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354.0

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0

هندسة بنها بشبرا 353.0

هندسة بنها 353.0

هندسة الإسكندرية 353.0

علوم سوهاج 352.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352.0

هندسة السويس 352.0

هندسة حلوان 352.0

تمريض بور سعيد 351.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351.0

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350.0

هندسة حلوان بالمطرية 350.0

هندسة سوهاج 350.0

علوم دمنهور 349.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349.0

هندسة الفيوم 348.0

علوم الزقازيق 347.0

هندسة أسوان 347.0

علوم كفر الشيخ 347.0

تمريض المنصورة 347.0

معهد فني صحى المنصوره 346.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346.0

علوم المنصورة 346.0

هندسة بني سويف 346.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.0

علوم القاهرة 346.0

علوم جنوب الوادي 346.0

علوم الإسكندرية 345.0

علوم أسيوط 345.0

هندسة المنيا 345.0

هندسة جنوب الوادي 344.0

تمريض طنطا 344.0

هندسة أسيوط 344.0

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343.0

علوم طنطا 343.0

سياسة واقتصاد السويس 343.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343.0

هندسة الطاقة أسوان 343.0

علوم بنها 343.0

معهد فني صحى طنطا 342.0

علوم المنيا 342.0

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.0

سياسة واقتصاد بني سويف 342.0

علوم عين شمس 342.0

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342.0

علوم دمياط 341.0

علوم بور سعيد 341.0

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341.0

علوم المنوفية بشبين الكوم 341.0

معهد فني صحى الزقازيق 340.0

علوم الفيوم 340.0

تمريض دمياط 340.0

علوم أسوان 340.0

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339.0

علوم بني سويف 339.0

علوم السويس 339.0

تخطيط عمراني القاهرة 339.0

علوم حلوان 339.0

ألسن عين شمس 338.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338.0

علوم الوادي الجديد 338.0

علوم العريش 338.0

علوم بنات عين شمس 338.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 338.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337.0

تمريض الزقازيق 337.0

ألسن أسوان 337.0

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337.0

ألسن الفيوم 337.0.