بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج الصف الثالث الثانوي مع انتهاء الامتحانات، وسعى أهالي الطلاب لمعرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، منوها بأن النتائج مبشرة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال وزير التعليم في مصر خلال فيديو نشره مركز المعلومات الذي يتبع لمجلس الوزراء: من المفترض إعلان النتيجة في أوائل الشهر القادم والنتائج مبشرة، متابعًا: (لما صححنا نصف أعداد الأوراق، بواقع حوالي 260 ألف طالب، ألف طالب قد حصلوا على الدرجات النهائية).

وأشار وزير التربية والتعليم في مصر، إلى أن هناك حوالي 5 آلاف طالب بالثانوية العامة 2023، حصلوا على مجموع 95 بالمئة فما أعلى بامتحان الكيمياء، والذي كان قد اشتكى الكثير من أولياء الأمور منه.

تفاصيل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة ستسابق الزمن للانتهاء سريعا من التصحيح لكافة مواد الثانوية العامة التي تتم بشكل إلكتروني للعام الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تصحيح امتحانات 50% من مواد الثانوية العامة، فقد انتهت الوزارة من تصحيح المواد غير المضافة للمجموع وعدد من المواد الأساسية التي أداها الطلاب آخرهم مادة الكيمياء التي تم الانتهاء من تصحيحها يوم السبت الماضي، مؤكدا أن الكنترولات تعمل بشكل منتظم فى تصحيح كراسات الإجابة وفق ضوابط صارمة من الصعب حدوث أى أخطاء أو تبديل كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ومجموع درجات الثانوية العامة لعام 2023 هو مجموع 410 درجات ويكونوا موزعين على المواد طبق درجة كل مادة، وستكون درجة النجاح هو حصول التلميذ على 50% في المجموع الكلي.

مجموع درجات الثانوية العامة 2023

وفيما يلي توزيع جميع درجات مواد الثانوية العامة 2023: