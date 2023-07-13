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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة شغل بال طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم معرفة رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور، حيث يتيح موقع الدستور نتيجة الثانوية على الموقع عقب اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة من خلال رقم الجلوس، كما يتاح للطلاب وأولياء أمورهم التسجيل بخدمة الحصول على نتائج الثانوية العامة.

التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور.

يمكن للطالب التسجيل من خلال الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة عقب اعتمادها وإعلانها.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ستعلن في الأيام المقبلة نتائج الثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفى سيعقد بديوان وزارة التربية والتعليم بمصر، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسبة النجاح فى مرحلة الثانوية العامة وكافة مؤشرات المجاميع.

وتواصل جميع كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة في الأسئلة المقالية والاختيارية بالمواد الدراسية التى قد أدى فيها الطلبة الامتحانات، حيث أن تم الانتهاء من أغلب المواد، وذلك إضافة للمواد الدراسية غير المضافة ومادة اللغة الثانية والعربى، واقتربت جميع الكنترولات من إنهاء التصحيح لأغلب المواد التى قد أدى الطلبة الامتحان فيها.

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023

سجل (من هنا ) للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها عبر الدستور.

ويوفر الدستور نتيجة الثانوية العامة للطلبة وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يتمكن الطالب التسجيل من خلال موقع الدستور للحصول على نتائج الثانوية العامة عقب اعتمادها وإعلانها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

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وتعلن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، إلكترونيا على موقع الدستور، حيث سيتاح للطالب معرفة النتيجة فى كافة المواد بجانب المجموع الكلى وذلك عبر رقم الجلوس، لتسجيل بياناتك للحصول على نتائج الثانوية العامة اضغط من هنا.

ونفت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، تغيير نظام ظهور نتائج الثانوية العامة 2023 ، لطلبة دفعة الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2022 /2023.

وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه لم تكن تصدر من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أية قرارات وذلك بشأن تغيير نظام كظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، لطلبة الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

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