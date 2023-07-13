موعد نتيجة قبول الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023 وآخر موعد للتقديم

موعد نتيجة قبول الصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023 وآخر موعد للتقديم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

موعد نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

يمكن معرفة نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://azhar.gov.eg/tnsek

الحد الأدنى لعمر التلميذ للقبول بالصف الأول الإبتدائى الأزهرى

أعلن الأزهر الشريف فى وقت سابق من خلال بوابته الإلكترونية أن الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وللصف الأول الابتدائي كان الحد الأدنى للقبول هو 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن ثلاث أشهر كحد أدنى لسن القبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري فى حال قبول الطالب وهى كالتالي:

شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر.

صورة بطاقة ولي الأمر.

كشف طبي معتمد للطفل من التأمين الصحي.

ملئ استمارة البيانات وتقديمها مع الملف.

4 صور شخصية حديثة للطفل.

5 أظرف يكتب عليها عنوان سكن الطفل.

طابع بريد محلي على كل ظرف.

ملف حافظة لحفظ الأوراق المقدمة.

آخر موعد للتقديم للصف الأول الإبتدائى الأزهرى :

حددت مؤسسة الأزهر الشريف يوم 25 يوليو ليكون اليوم لانهائى للتقديم بمدارس ومعاهد الأزهر للصفالأول الإبتدائى ورياض الأطفال حيث بدأ التقديم فى 25 يونيو ومن المفترض أن ينتهى 25 يوليو ولن تقبل طلبات بعد هذه الفترة .

خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

الدخول على البوابة الإلكترونية للأزهر من خلال الضغط على هذا الرابط

https://azhar.gov.eg/tnsek

كتابة بيانات الطالب في الخانات الظاهرة على شاشة الموقع.

كتابة بيانات ولي الأمر في الخانات الظاهرة على شاشة الموقع.

كتابة بيانات المعهد المراد الالتحاق به( المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية ونوع المعهد واسمه).

الضغط على كلمة "موافقة " للتأكد على صحة جميع المعلومات التى تم كتابتها.