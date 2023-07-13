مع آخر امتحان.. الأهالى يستعدون لانتهاء "طوارئ الثانوية": "أخيرًا هنشم نفسنا"

احتشد عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لمشاركة أبنائهم في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية قسم "علوم" امتحان مادة "الأحياء" وطلاب الشعبة العلمية قسم "رياضيات" امتحان مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية"، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية مادة "الفلسفة والمنطق".

وفي هذا السياق، رصد "الدستور" السعادة التي ارتسمت على وجه الأهالي الذين افترشوا الأرض أمام أبواب مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، وقالت نورهان سيد، ولي أمر الطالبة حنين عبدالله، الطالبة في الشعبة العلمية قسم رياضيات، لـ"الدستور"، إنها تتمنى أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة على أي حال، مضيفة: "تعبنا أوي في الامتحانات".

فيما أوضحت نور عبدالله، ولي أمر الطالبة حلا محمد، الطالبة في الشعبة العلمية قسم علوم، لـ"الدستور"، أنها تنتظر انتهاء الامتحانات بفارغ الصبر حتى تهدأ وتذهب لزيارة عائلتها التي حرمت منها منذ بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

من جهتها، قالت فدوة عبدالسلام، ولي أمر فريدة محمد، الطالبة في الشعبة الأدبية في الشهادة الثانوية العامة، إنها تنوي الذهاب للمصيف عقب انتهاء الامتحانات لتخفيف الضغط عن كاهل المنزل.

وبدأ، صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول"، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في ختام امتحانات الثانوية العامة.

كما بدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء- الجيولوجيا" لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

FB_IMG_1689234250975

FB_IMG_1689234254123