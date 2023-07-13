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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.. إصابة طالبين بحالة إغماء في قنا

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أصيب طالبان، اليوم الخميس، آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، بحالة إغماء وقيء بمركزي أبوتشت، وقوص، شمال وجنوب محافظة قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

كان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم يفيد بإصابة طالبة من لجنة امتحانات ثانوية عامة في مركز أبوتشت، وطالب من لجنة في مركز قوص، إثر إصابتهما بحالة إغماء وقيء.

تم نقل الطالب والطالبة كل منهما إلى المستشفى الأقرب للجنة التي يؤدي بها الامتحان لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أخطرت النيابة اصابته إصابة طالب إسعاف أبوتشت

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