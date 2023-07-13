آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.. إصابة طالبين بحالة إغماء في قنا

أصيب طالبان، اليوم الخميس، آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، بحالة إغماء وقيء بمركزي أبوتشت، وقوص، شمال وجنوب محافظة قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

كان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم يفيد بإصابة طالبة من لجنة امتحانات ثانوية عامة في مركز أبوتشت، وطالب من لجنة في مركز قوص، إثر إصابتهما بحالة إغماء وقيء.

تم نقل الطالب والطالبة كل منهما إلى المستشفى الأقرب للجنة التي يؤدي بها الامتحان لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.