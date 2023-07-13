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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة: "سيبوهم يختاروا اللى حابينه"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على انتهاء امتحانات الثانوية العامة، قائلًا إن يوم نهاية امتحانات الثانوية سيظل مميزًا.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" المُذاع عبر "نغم إف إم": "الامتحانات خلصت لقيت احتفالات في الشوارع، والطلبة خارجين من المدارس بطبل وزمر ورقص وده أمر لطيف".

وأضاف: "الأجيال اختلفت، لقيت الطلبة لابسين تيشرتات مكتوب عليها دفعة تلت التسعة، الثانوية العامة ستظل لها هذه الخصوصية في حياتنا".

كما أشار الباز إلى تصريح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الذي قال إنه تم تصحيح 260 ألف ورقة إجابة لمادة الكيمياء منها 1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية، مؤكدًا أن هذا رقم جيد.

وأكد الباز أن امتحانات الثانوية العامة يجب أن تقيس المستويات، متابعًا: "الطلبة كانوا بيقولوا إن امتحان الكيمياء في مستوى أحمد زويل، مش عاوزين نبالغ والطلبة يستمتعوا بوقتهم وبلاش الأهالي تضغط عليهم أثناء انتظار النتائج".

ووجه الباز رسالة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة قائلًا: "سيبوا الطلبة تفرح وتتبسط ويختاروا مستقبلهم بنفسهم ويدرسوا الحاجة اللي هما حابينها وشايفين نفسهم فيها، لأن نسبة كبيرة من الأمراض النفسية التي نعاني منها إن في ناس تتسلط علينا علشان نحققلها اللي هى عاوزاه مش اللي إحنا حابينه".

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