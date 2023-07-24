مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. ورابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

زادت التساؤلات عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 - 2024 عبر المنصات افلكترونية قبيل إعلان نتيحة الثانوية العامة والتي سيتم إعلانها خلال ساعات مما يعكس مدى قلق طلاب الشعبتين العلمية والأدبية وأولياء أمورهم بشان نتيجة درجاتهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان عن الحد الأدني للقبول في الجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 لطلاب الشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) حيث جاءت مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 كما يلي وفقا للعام الماضي :-

كلية طب جامعة المنصورة 387 درجة.

كلية طب جامعة دمياط 386 درجة.

كلية طب جامعة سوهاج 386 درجة.

كلية طب جامعة الزقازيق 385 درجة.

كلية طب جامعة طنطا 384 درجة.

كلية طب جامعة كفر الشيخ 383 درجة.

كلية طب جامعة الإسكندرية 382 درجة.

كلية طب أسنان جامعة المنصورة 382 درجة.

كلية طب أسنان جامعة جنوب الوادي 382 درجة.

كلية طب جامعة القاهرة 381 درجة.

كلية طب جامعة أسيوط 381 درجة.

كلية طب جامعة بورسعيد 381 درجة.

كلية طب جامعة شبين الكوم 380 درجة.

كلية طب جامعة عين شمس 380 درجة.

كلية طب جامعة السويس 377 درجة.

رابط اختبارات القدرات 2023-2024

فتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم للخضوع لاختبارات القدرات والتي تؤهل لدخول بعض الكليات في الجامعات الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث أكدت الوزارة أن المتقدمين من طلاب الثانوية العامة حتى الآن نحو 75 ألف طالب وطالبة حيث تحدد كل كلية موعد إجراء الاختبارات الخاصة بها على حد.

الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للإلتحاق بها ( كلية الفنون الجميلة، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الرياضية، ملية التربية النوعية، كلية الإعلام، …).

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التسجيل في أداء اختبارات القدرات ليوم 3 أغسطس بدلا من يوم 27 يوليو وذلك عوضا عن الاجازات الرسمية في شهر يوليو 2023 .

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