كليات قمة من الدبلوم.. كل شىء عن الجامعات التكنولوجية المخصصة لطلاب التعليم الفنى

ينطلق ماراثون تنسيق قبول طلاب الدبلومات الفنية فى الجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بعد انتهاء تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، مع إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية المخصصة لهؤلاء الطلاب.

وتستهدف الجامعات التكنولوجية الحديثة استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، يكون موازيًا لمسار التعليم الأكاديمى، وتطبيق التكنولوجيا واستغلالها لصالح المجتمع، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة مرتفعة، والتطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية فى مجال التعليم الفنى والتدريب.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز هذه الجامعات وأماكنها، وتفاصيل البرامج الدراسية التى تقدمها، وشروط الالتحاق بها.

80% من المقبولين بها «دبلومات».. وتتيح التخرج بعد عامين فقط

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم مسئول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن تنسيق القبول فى الجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لطلاب الدبلومات الفنية «الصناعية والزراعية والتجارية»، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، سيبدأ مباشرة بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٣.

وأضاف «عطا»: «قواعد تنسيق القبول فى الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية، ستكون نفس قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى، مع إلغاء اختبارات القدرات للطلاب بالنسبة للكليات النظرية، وتطبيق اختبارات القدرات على الكليات العملية».

وتطرق إلى الجامعات التكنولوجية المخصصة لطلاب الدبلومات الفنية، التى أُنشئت طبقًا للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تمنح درجتى «البكالوريوس المهنى» و«الدبلوم المهنى» فى التخصص، وتقبل طلاب الدبلومات الفنية نظامى الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلهما، وخريجى المعاهد المتوسطة، بنسبة ٨٠٪ من إجمالى عدد المقبولين، إلى جانب ٢٠٪ من طلاب الثانوية العامة.

وأفاد مسئول مكتب التنسيق بأن مدة الدراسة فى هذه الكليات تمتد إلى ٤ سنوات «٢+٢»، وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على «دبلوم مهنى» فوق المتوسط والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة «البكالوريوس المهنى» فى التكنولوجيا.

وأتم بقوله: «الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة، وتهتم بالتدريبات العملية، وتستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة فى المجال الصناعى، وذلك من خلال تزويدها بالمعامل وورش العمل المجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية، وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا».

القاهرة

- تقدم ٦ برامج دراسية حديثة: «الأوتوترونكس» و«الميكاترونكس» و«الطاقة الجديدة والمتجددة» و«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» و«نقل ومعالجة البترول» و«الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية».

- تمنح الدرجات العلمية التالية: الدبلوم العالى التكنولوجى فى التخصص- البكالوريوس التكنولوجى فى التخصص- الماجستير التكنولوجى فى التخصص- الدكتوراه التكنولوجية فى التخصص.

بنى سويف

- تقدم ٥ برامج دراسية حديثة: «تكنولوجيا الميكاترونكس» و«تكنولوجيا المعلومات» و«تكنولوجيا الأوتوترونكس» و«تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة» و«تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية».

- تقبل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، التابعة للجامعة، الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوى الفنى، نظامى الثلاث والخمس سنوات وما يعادلهما من الشهادات الفنية، إلى جانب شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها، علاوة على الوافدين، وشهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها، وشهادة الدبلوم المهنى.

برج العرب

- تضم كلية «تكنولوجيا الصناعة والطاقة» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج»، و«تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية»، و«تكنولوجيا الصناعات الغذائية»، و«تكنولوجيا السكك الحديد»، و«تكنولوجيا المعلومات».

- تضم أيضًا كلية «تكنولوجيا العلوم الصحية» التى تقدم برامج: «مساعد تمريض»، و«مساعد صيدلى»، و«مساعد أسنان».

الدلتا

- تقدم ٦ برامج تكنولوجية متميزة، هى:

«تكنولوجياالميكاترونكس» و«تكنولوجياالأوتوترونكس»، و«تكنولوجيا المعلومات»، و«تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة»، و«تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية»، و«تكنولوجيا التبريد والتكييف».

طيبة

- تقدم ٤ برامج دراسية حديثة: «تكنولوجيا التصنيع الغذائى» و«تكنولوجيا الصناعات الخشبية» و«تكنولوجيا الخدمات الفندقية» و«تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر».

- تضم ٣ معامل كيميائية ومعامل الحاسوب و٤ ورش نجارة و٤ قاعات تدريسية و٤ مدرجات و٥ ملاعب خماسية ومتعددة، إلى جانب مسجد ومسرح ومطعم وكافتيريا وفندق ومطعم تعليميين، بالإضافة إلى سكن الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

- يشترط للقبول فى الجامعة أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الدبلوم نظامى الثلاث أو الخمس سنوات أو ما يعادلهما، أو خريجى المعاهد المتوسطة، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح.

- يُقبل المتقدم بعد اجتياز اختبارات القبول التى تحددها الجامعة، وهى: اختبار لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، واختبار لقياس مهارات الحاسب الآلى، واختبار للمعلومات العامة فى الرياضيات، ويشترط للنجاح الحصول على ٦٠٪ من الدرجة النهائية لهذا الاختبار.

أسيوط

- تضم كلية «تكنولوجيا الصناعة والطاقة» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية»، و«تكنولوجيا المعلومات IT»، و«تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء»، و«تكنولوجيا التصنيع الغذائى».

- تضم كلية «تكنولوجيا العلوم الصحية» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا الصناعات الدوائية»، و«تكنولوجيا قطاع الأسنان».

- تقع فى مدينة أسيوط الجديدة على ٦٥ ألف متر مربع.

- بدأت الدراسة بالفعل فى أكتوبر ٢٠٢٢، وتبلغ مدة الدراسة بها ٤ سنوات.

- تمنح الدرجات العلمية على حسب التخصص، وهى: «الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا»، و«البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا»، و«الماجستير المهنى فى التكنولوجيا»، و«الدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا».

٦ أكتوبر

- تقع الجامعة فى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة ٤٩ ألف متر مربع.

- تضم مبنى صندوق تطوير التعليم، ومبنى إدارة الجامعة، ومبنيين للفصول الدراسية، ومبنى الورش والمعامل.

- تبلغ مدة الدراسة فى الجامعة ٤ سنوات، وبدأت بالفعل فى أكتوبر ٢٠٢٢.

- تمنح الدرجات العلمية التالية على حسب التخصص: «الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا» و«البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا» و«الماجستير المهنى فى التكنولوجيا» و«الدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا».

- تضم كلية «تكنولوجيا الصناعة والطاقة» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج»، و«تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية»، و«تكنولوجيا الصناعات الغذائية»، و«تكنولوجيا السكة الحديد»، و«تكنولوجيا المعلومات».

- تضم كلية «تكنولوجيا العلوم الصحية» التى تقدم برامج: «مساعد تمريض» و«مساعد صيدلى» و«مساعد أسنان».

72 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية الخدمات التى يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب فى الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن عن أن عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات بلغ حتى الآن ٧٢ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

سمنود

- تقدم، من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ٣ برامج دراسية، هى: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج»، و«تكنولوجيا التصنيع الغذائى»، و«تكنولوجيا الملابس الجاهزة».

مصر الدولية

- تضم ٣ كليات فى القاهرة والفيوم وأسيوط، تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة.

- الكلية التكنولوجية فى القاهرة التى تقدم برامج: «تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية»، و«تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة»، و«تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى»، و«الأوتوترونكس»، و«الميكاترونكس»، و«الأمن السيبرانى»، و«علوم البيانات».

- الكلية التكنولوجية فى الفيوم التى تقدم برامج: «تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية»، و«الميكاترونكس»، و«تكنولوجيا المعلومات».

- الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا فى أسيوط التى تقدم برامج: «تكنولوجيا الكهرباء»، و«تكنولوجيا الميكانيكا»، و«تكنولوجيا المعلومات».

- كما تضم الجامعة ٤ مدارس فنية فى القاهرة والفيوم وأسيوط وأبوغالب، ومدرسة مهنية فى الفيوم.

- تعُد الجامعة الوحيدة التى توجد بها مدارس وكليات.

شرق بورسعيد

- تقع فى مدينة «سلام مصر» بمحافظة بورسعيد على مساحة ٧٠ ألف متر مربع.

- تبلغ مدة الدراسة فى الجامعة ٤ سنوات.

- تمنح الدرجات العلمية التالية على حسب التخصص: «الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا»، و«البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا»، و«الماجستير المهنى فى التكنولوجيا»، و«الدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا».

- تقدم ٥ برامج دراسية: «تكنولوجيا الصناعات الخشبية»، و«تكنولوجيا الصناعات الغذائية»، و«تكنولوجيا الخدمات الفندقية»، و«تكنولوجيا النقل البحرى والموانئ»، و«تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر».