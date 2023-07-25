لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف

يكثر البحث لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023 من خلال بوابة الازهر الشريف مع اقتراب إعلان النتيجة بشكل رسمي من خلال بوابة الأزهر بعد اعتمادها بشكل رسمي.

لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بوابة الازهر الشريف

في هذا التقرير نوضح لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023 من خلال بوابة الازهر الشريف ونسب النجاح في عينات التصحيح العشوائية.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بمجرد اعتمادها وظهورها من خلال بوابة الازهر الشريف المتاح هنا

https://service.azhar.eg/

ثم يتم اختيار خدمات الأزهر الشريف

ويكون متاح رابط خاص لنتيجة الثانوية الأزهرية يتم الدخول عليه مباشرة ثم اختيار الشعبة وكتابة رقم جلوس الطالب ثم الضغط على ايقونة اعرض النتيجة للحصول على نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية.

نسب النجاح في مواد الثانوية الازهرية 2023

وفق عمليات التصحيح للعينات العشوائية بلغت نسب النجاح في المواد كالتالي

نسب النجاح في القسم العلمي

مادة الفقه الحنفي والشافعي 98%

مادة المالكي 94%

في الحديث 94%

القرآن الكريم 97%

اللغة الإنجليزية 89%

الأدب والنصوص 95%

مادة الاستاتيكا 74%

نسب النجاح في القسم الأدبي

مادة الفقه الشافعي 86%

والحنفي 79%

المالكي 61%

وفي الحديث 73%

القرآن الكريم 89.5%

البلاغة 63 %

الجغرافيا 86.7%

النحو 68%.

تصحيح الثانوية الأزهرية

يشارك في أعمال التصحيح للثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصححًا للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية، في (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2023

بلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية الذين أدوا امتحاناتهم في الفترة من 3 يونيو 2023 واستمرت حتى الأربعاء 12 يوليو، 141.509 طالبا وطالبة، عدد طلاب القسم الأدبي 90.771، من البنين 56.287، أما الفتيات 34.484، ومن القسم العلمي من البنين 27.435، والفتيات 23.303 بإجمالي 50.738، موزعين على 588 لجنة في مصر.

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