الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

يكثر البحث لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023  من خلال بوابة الازهر الشريف  مع اقتراب إعلان النتيجة بشكل رسمي من خلال بوابة الأزهر بعد اعتمادها بشكل رسمي. 

لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بوابة الازهر الشريف

في هذا التقرير نوضح  لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2023 من خلال بوابة الازهر الشريف ونسب النجاح في عينات التصحيح العشوائية. 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بمجرد اعتمادها وظهورها من خلال بوابة الازهر الشريف المتاح هنا 

 https://service.azhar.eg/

ثم يتم اختيار خدمات الأزهر الشريف  

ويكون متاح رابط خاص لنتيجة الثانوية الأزهرية يتم الدخول عليه مباشرة ثم اختيار الشعبة وكتابة رقم جلوس الطالب ثم الضغط على ايقونة اعرض النتيجة للحصول على نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية.

 

نظام وشروط تنسيق الثانوية الأزهرية.. وموعد إعلان النتيجة

تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

 

نسب النجاح في مواد الثانوية الازهرية 2023 

وفق عمليات التصحيح للعينات العشوائية بلغت نسب النجاح في المواد كالتالي 

نسب النجاح في القسم العلمي 

  • مادة الفقه الحنفي والشافعي  98% 
  • مادة المالكي 94% 
  • في الحديث 94% 
  • القرآن الكريم 97% 
  • اللغة الإنجليزية 89% 
  • الأدب والنصوص 95% 
  • مادة الاستاتيكا 74% 

نسب النجاح في القسم الأدبي 

  • مادة الفقه الشافعي 86% 
  • والحنفي 79% 
  • المالكي 61% 
  • وفي الحديث 73% 
  • القرآن الكريم 89.5% 
  • البلاغة 63 % 
  • الجغرافيا 86.7% 
  •  النحو 68%.

تصحيح الثانوية الأزهرية 

يشارك في أعمال التصحيح للثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي   بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصححًا للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية، في (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2023 

بلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية الذين أدوا امتحاناتهم في الفترة من 3 يونيو 2023 واستمرت حتى الأربعاء 12 يوليو،  141.509 طالبا وطالبة،  عدد طلاب القسم الأدبي 90.771، من البنين 56.287، أما الفتيات 34.484، ومن القسم العلمي من البنين 27.435، والفتيات 23.303 بإجمالي 50.738، موزعين على 588 لجنة في مصر.

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