الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث حصل موقع "الدستور"، على رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي فور ظهورها واعتمادها رسميًا برقم الجلوس فقط، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القليلة القادمة.

نسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023

وكشف الدكتور رضا حجازي، عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. 

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كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا. 

 

 رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر رابط جريدة الدستور وتسجيل بيانات الطالب وتتضمن الاسم ورقم الجلوس ورقم التليفون وكذلك رقم البريد الإلكتروني (من هنا).

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

عبر الدستور| رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 وعدد أوائل الثانوية العامة

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يستعرض أعمال التصحيح أول بأول حيث أستعرض الوزير خلال الايام الماضية دقة عملية التصحيح الالكتروني لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، والتي تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

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