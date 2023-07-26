4 خطوات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع الدستور

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وحصل الدستور على رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس فقط والاطلاع على تفاصيل النتيجة كاملة وهو ما نستعرضه لكم فى هذا التقرير،

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قائمة الاوائل تحتوي علي عدد من ٣٥ طالب الي ٤٠ طالب علي مستوي الجمهورية ومن جميع انواع المدارس، وسوف يتم تحديد الاوائل يوم ٣٠ يوليو المقبل علي أن يتم الاتصال بهم هاتفيا واعلانهم قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط عبر رابط موقع الدستور المخصص للاستعلام عن نتيجة ثانوي عام 2023 (من هنا).

كما يمكن أيضًا التسجيل على نفس الرابط للحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع جريدة الدستور المخصص للحصول على النتيجة (من هنا). كتابة رقم جلوس الطالب كتابة رقم التليفون كتابة البريد الإلكتروني

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح فى كل مادة



وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج الخاصة بالتصحيح جيدة هذا العام مقارنة بالاعوام الماضية وأشار الوزير خلال تفقده لمركز التصحيح الرئيسي أن التصحيح تم بدقه وشفافية عالية .

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9% ، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.