الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خلال ساعات| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

جريدة الدستور

أيام قليلة تفصلنا عن نتائج طلاب الثانوي الأزهري، ويسعى أولياء الأمور والطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر جوجل، عقب إعلان مشيخة الأزهر الشريف الانتهاء من جميع أعمال التصحيح، معلنة عن ميعاد ظهور النتيجة، للاطمئنان على مستقبلهم، ومعرفة الكلية التي سيلتحقون بها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتستعرض "الدستور" لكم في التقرير التالي خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023، وذلك بالإضافة إلى ميعاد ونسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

أكدت مشيخة الأزهر المصرية أن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023، سوف تكون متاحة على موقع «بوابة الأزهر الإلكترونية»، ويتاح الدخول على الموقع مباشرة وذلك من خلال الضغط  من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

للحصول على نتائج الثانوية الأزهرية 2023 تقوم باتباع الآتي:

  1. ادخل على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط من هنا.
  2. اضغط على خدمات الأزهر الشريف.
  3. اختر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.
  4. حدد العام الدراسي.
  5. اكتب رقمك القومي ورقم جلوسك.
  6. وأخيرا اضغط كلمة «بحث».

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

بينت مشيخة الأزهر الشريف أنه سوف يتم الإعلان عن جميع أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023، في غضون مدة 48 ساعة، وسوف يتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية بشكل مباشر عقب اعتمادها من خلال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 تتجاوز 75%

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة لتأجيل امتحانات الدور الأول

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2023

وأوضحت مشيخة الأزهر أن أكون نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية لعام 2023، هى أعلى من نسبة النجاح بالعام الماضي، حيث أن بلغت نسبة نجاح الثانوية الأزهرية لعام 2023 74%.

وقام خصص الأزهر الشريف بتخصيص 16 مركز تصحيح لأوراق إجابات الطلبة، ومن المتوقع أن سوف تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 الأسبوع المقبل، وفقًا لما حدث خلال العام الماضي، حيث تم اعتماد نتائج الثانوية الأزهرية وإعلانها بعد عدد 20 يومًا من انتهاء الامتحانات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة لتأجيل امتحانات الدور الأول

مطلع الأسبوع المقبل.. الموعد المحتمل لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وسوف يتم إعلان جميع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023 في مؤتمر إعلان النتيجة، وسوف يتم نشر صورهم في صفحة الأزهر الشريف، ومن المترقب أن يتصل بهم الإمام الأكبر وهو الدكتور أحمد الطيب، بصفته شيخ الأزهر الشريف لتهنأتهم على تفوقهم الدراسي.

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موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف

نظام وشروط تنسيق الثانوية الأزهرية.. وموعد إعلان النتيجة

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