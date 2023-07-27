الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طلاب الشعبة العلمية يتصدرون قائمة الأوائل

طلاب
طلاب

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن كنترولات تصحيح امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2023، انتهت من ترتيب وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2022/2023م، على الشعب الثلاثة.

أوائل الثانوية العامة 2023

وشدد المصدر، على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 هذا العام تجاوزت 33 طالبا وطالبة على الشعب الثلاثة الأدبي والعلمي "علوم ورياضة".

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت المصادر، تفوق أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة العلمي على الأدبي في القائمة،  كما تصدرت البنات على البنين.

الآن.. مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

قبل إعلانها.. نتيجة الثانوية العامة تتصدر مؤشرات البحث (تحليل بيانات)

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم ، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطلع الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ويوفر "الدستور" نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي :https://natega.dostor.org/

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط المدون أعلاه، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

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