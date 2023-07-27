الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

يتسأل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الكنترول وهى تصحيح أوراق الإجابة في كافة المواد الدراسية يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو 2023.


لينك مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تُفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لينك مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 وإعلان أسماء أوائل كافة الشعب الدراسية.

وخصص موقع الدستور الإلكتروني للقراء رابط يمكن من خلاله الحصول على نتائج طلاب الثانوية العامة من خلال إدخال بيانات الطلاب وأرقام جلوسهم في الامتحانات بدقة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يحصل الطالب على نتيجته بالتفصيل في المواد الدراسية والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

txt

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

txt

متاح الآن.. رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 للاستعلام الفورى

 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022_2023

لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن موعدا رسميا للاعتماد نتيجة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 حتى الآن رغم تأكيد مصادر مطلعة بديوان عام الوزارة عن انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة لكافة المواد الدراسية.

ومن المتوقع أن يتم عقد المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي وإعلان أسماء أوائل الطلاب ونسب النجاح العامة في الثانوية العامة ونسب النجاح في الشعبة الأدبية والعلمية خلال الأيام المتبقية في شهر يوليو الجاري.

txt

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

txt

متاح الآن.. رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 للاستعلام الفورى


رابط تنسيق الجامعات 2023_2024

 

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر صحفي تعلن فيه الحد الأدنى الشعب الدراسية الثلاثة ( علمي علوم ، علمي رياضة، أدبي) للتسجيل في المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

يسجل الطالب أكثر من 40 رغبة عبر موقع التنسيق الالكتروني للكليات والمعاهد المصرية الراغب في الالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023_2024 وفقا لشعبته الدراسية والمجموع الحاصل عليه.

 

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

 

أوائل طلاب الثانوية الأزهرية 2023

 

رابط تنسيق جامعة الأزهر 2024

 

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية نتيجه الثانويه العامه الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة رقم الجلوس وزارة التربية والتعليم موقع الدستور الإلكتروني رابط تنسيق الجامعات

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟