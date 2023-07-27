يتسأل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الكنترول وهى تصحيح أوراق الإجابة في كافة المواد الدراسية يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو 2023.



لينك مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تُفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لينك مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 وإعلان أسماء أوائل كافة الشعب الدراسية.

وخصص موقع الدستور الإلكتروني للقراء رابط يمكن من خلاله الحصول على نتائج طلاب الثانوية العامة من خلال إدخال بيانات الطلاب وأرقام جلوسهم في الامتحانات بدقة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يحصل الطالب على نتيجته بالتفصيل في المواد الدراسية والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022_2023

لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن موعدا رسميا للاعتماد نتيجة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 حتى الآن رغم تأكيد مصادر مطلعة بديوان عام الوزارة عن انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة لكافة المواد الدراسية.

ومن المتوقع أن يتم عقد المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي وإعلان أسماء أوائل الطلاب ونسب النجاح العامة في الثانوية العامة ونسب النجاح في الشعبة الأدبية والعلمية خلال الأيام المتبقية في شهر يوليو الجاري.



رابط تنسيق الجامعات 2023_2024

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر صحفي تعلن فيه الحد الأدنى الشعب الدراسية الثلاثة ( علمي علوم ، علمي رياضة، أدبي) للتسجيل في المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

يسجل الطالب أكثر من 40 رغبة عبر موقع التنسيق الالكتروني للكليات والمعاهد المصرية الراغب في الالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023_2024 وفقا لشعبته الدراسية والمجموع الحاصل عليه.

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