الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية 2023

يحظى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس على نسب عالية من المشاهدات عبر موقع جوجل البحثي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي وتم الإعلان رسميا عن نسب النجاح العامة ونسب النجاح في كافة الشعب الدراسية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

يمكن من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس ومعرفة درجات الطلاب الراغبين في الاستعلام عن درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها طوال العام الدراسي الحالي 2022_2023 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال البيانات الكاملة لكل طالب راغب في الاستعلام.

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية قد فعل البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف عقب اعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بقسميها العلمي والأدبي منذ قليل وتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب في كل الشعب الدراسية والمجموع الذي حصلوا عليه والنسبة المئوية.

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نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2022_2023

جاءت نسبة النجاح العامة في الصف الثالث الثانوي الأزهري وفقا لما أعلنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر مشيخة الأزهر نحو 52.38% وجاءت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية نحو 46.63% و الشعبة العلمية 59.34%.

ويمكن الحصول على نتائج طلاب الثانوية الأزهرية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأزهر الشريف والسابق ذكره في التقرير والذي يعد الوسيلة الوحيدة للحصول على نتائج الطلاب والطالبات في كافة الشعب الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

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متاح.. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي فقط لـ3 ثانوي

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أوائل الطلاب الثانوية الأزهرية 2023

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عن أسماء أوائل طلاب في الشعبة العلمية وجاء كما يلي:-

الطالبة أسماء عبد الله السماحي.
الطالبة حبيبة السيد خليفة.
الطالب عصام هلال الحريري.

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عن أسماء أوائل طلاب في الشعبة الأدبية وجاء كما يلي:-

الطالبة ثراء سمير الرشيدي.
الطالبة حبيبة حمدي عبد الرحمن.
الطالبة ندى حسين السعودي.

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