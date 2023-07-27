الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متاح.. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي فقط لـ3 ثانوي

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أعلنت نتائج الثانوية الأزهرية 2023 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية منذ قليل، ويتضاعف التساؤل عن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر جوجل، حيث انتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر منذ انتهاء الامتحانات يوم 12 يوليو الشهر الجاري.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

وتستعرض “الدستور” في السطور القادمة رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي من من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وخطوات التسجيل، وتفاصيل أوائل الثانوي الأزهري.  

وأعلن الأزهر الشريف أمس اعتماد نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2023 للأوائل، حيث نشر الأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في 2023، وأعلن أن نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهرى لعام 2023 والتي سيتم إعلانها اليوم في مؤتمر صحفي، وسترفق على لينك بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي 

أعلنت نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالرقم القومي منذ ساعات القليلة، وأدرجت جميع نتائج الطلاب للعام الدارسي في 2022/2023 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، كما سيتم إعلان نسب نجاح الطلبة وذلك بشكل عام، وبشكل مفصل في كل شعبة، وفيما يلي جميع خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2023 برقم الجلوس.

  • الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.
  • ثم قم بتسجيل الرقم القومي للطالب والقيام بالضغط على استعلام.
  • وستظهر النتيجة على الفور.

الجدير بالذكر أن النتيجة التي ظهرت، هي استرشادية فقط للطلاب عن المجموع الكلي له وعن نسبة نجاحه، وعلى الطلبة التوجه الأسبوع المقبل للمدرسة أو المعهد الديني التابع له، وأيضا الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالاسم، وسوف تكون شاملة جميع التفاصيل ودرجات كل مادة.

الثانوية الازهرية 2023.. نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2023 بالرقم القومي

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أوائل الثانوية الأزهرية 2023

كما أن تم الإعلان بالأمس عن  جميع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023، حيث أن أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بصفته شيخ الأزهر، اتصالات هاتفية من أجل تهنئة أوائل الثانوية الأزهرية  وذلك على تفوقهم الدراسي.

وانتشرت الفرحة بين أهالي أوائل الثانوية الأزهرية وذلك بتهنئتهم من خلال شيخ الأزهر.

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