الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة قناة السويس يؤكد على جاهزية الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية أعمال التنسيق

ناصر مندور
ناصر مندور

أكد رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، استعداد الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة فور إعلان النتائج، وتم تشكيل مكتب التنسيق بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وشدد رئيس الجامعة- وفقًا لبيان- على أهمية توفير وسائل الراحة للطلاب خلال المراحل المختلفة سواء في التسجيل اليدوي أو الإلكتروني، وأن تكون مصلحة الطالب هي الهدف الأول والأخير لجميع مسئولي مكتب التنسيق، لافتًا إلى أن الجامعة استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب، ووفرت كل الوسائل لراحتهم، من تجهيز قاعات مكيفة ومزودة بمبردات للمياه.
وأشار مندور إلى أنه بمجرد وصول الطالب إلى أبواب الحرم الجامعي سيجد أتوبيسات في انتظاره للوصول به إلى مقر مكتب التنسيق، كما تم تعليق اللوحات الإرشادية على مدخل بوابة الحرم الجامعي، وحتى مقر مكتب التنسيق لإرشاد الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف أن الطالب يتوجه أولًا إلى مبني رعاية الشباب، حيث التسجيل اليدوي الذي يتم فيه استقبال الطلاب، مع تواجد الفنيين لشرح كيفية ملء الاستمارات الخاصة ومراجعة الأوراق المطلوبة، متابعًا أنه عقب ذلك يتم توجيه الطالب بمفرده ليجري المرحلة الثانية، وهي مرحلة التسجيل الإلكتروني بمركز تطوير التعليم، حيث يتم تسجيل الرغبات على الأجهزة المتاحة وطباعة الاستمارة.

 

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