الخميس 27 يوليو 2023
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مصر

لطلبة 3 ثانوي عام| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في مصر

وزير التعليم
وزير التعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، ازدادت محركات البحث من طلبة وطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، بهذه الكلمات البحثية، مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وفور إعلان نتيجة الثانوية العامة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، خلال الأيام المقبلة، تعلن وزارة التربية والتعليم النتيجة على موقعها الالكتروني الرسمي، ليحصل عليها الطالب برقم الجلوس.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال الدخول الى موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي من هنا.
 واختيار بوابة التعليم الثانوي، والدخول على الرابط التالي: من هنا.
 على أن يقوم الطالب باختيار نتيجة الثانوية العامة، ووضع رقم الجلوس، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وستظهر بدرجات كل مادة والمجموع الكلي. 

من جانبه، تستكمل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإعلان عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة.

التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

ويوفر موقع "الدستور" نتيجة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس، للحصول عليها فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي : https://natega.dostor.org/.

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نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن أمس، نسبة النجاح فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

و عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

وعن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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