لينك سريع| رابط التسجيل المباشر في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستور

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين، عن رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستور للحصول على النتيجة فور اعتمادها.

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستور

ويوفر موقع "الدستور" نتيجة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس، للحصول عليها فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي : https://natega.dostor.org/.

ويستطيع الطلبة والطالبات الدخول على الرابط، والتسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

على صعيد آخر، انتهت كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، من ترتيب وتحديد أوائل الجمهورية بالثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023م، على الشعب الثلاثة.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023

وشدد المصدر، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 هذا العام تجاوزت 33 طالبا وطالبة على الشعب الثلاثة الأدبي والعلمي "علوم ورياضة".

وأوضحت المصادر، تفوق الشعبة العلمية على الأدبية، في قائمة الاوائل كما تصدر البنات علي البنين.

وشدد المصادر، ان نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تعدد الـ75%، مع ارتفاع نسب النجاح في المواد الدراسية عن العام الماضي.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطلع الأسبوع المقبل.

وسيعقد المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان النتيجة ، في مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، لتكون أول ثانوية عامة يتم اعتمادها به.

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