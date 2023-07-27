الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر "الدستور"

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة تفصل الطلاب والطالبات عن ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، ليزيد البحث عنها عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك مع اقتراب اعتماد النتيجة.

ويرصد "الدستور" نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع "الدستور"، في سياق السطور التالية.

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب فور اعتمادها رسميًا عبر موقع "الدستور" وذلك من خلال اللينك التالي: 

https://natega.dostor.org/

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

نقدم لجميع طلاب وطالبات من خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بكل سهولة.

- (الخطوة الأولى): عليك بالدخول على بوابة الثانوية العامة أو من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الخاص بجريدة الدستور من خلال الرابط التالي: (من هنا).

- (الخطوة الثانية): أدخل رقم الجلوس الخاص بك ودقق فى كتابته.

- (الخطوة الثالثة): اضغط على بحث او الإطلاع على النتيجة

- (الخطوة الرابعة): سوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة او فى حال تواجد ضغط على الرابط عليك بالانتظار بضع دقائق.

 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

جدير بالذكر أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، ستوفر وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد إعلان نتيجة الدور الأول على الفور، وسوف يؤدي الطلاب الامتحانات في موعد التي ستعلنه الوزارة، ومن ثم إعلان النتيجة، وفتح تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثالثة.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس - موقع الدستور

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وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة وسائل الاعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بالثانوية العامة لعام 2023.

وخاض طلاب الثانوية العامة الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت، وقسمت الامتحانات ما بين 85% أسئلة الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، علمًا بأن الهدف من طرح الأسئلة المقالية في الامتحانات هو إنتاج المعرفة.

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