الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| نتيجة الثانوية العامة 2023.. وتطورات صفقة انتقال رضا سليم للأهلى

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند اليوم، ما بين هامة عن الطقس وأخرى فنية، فى هذا السياق تنشر الدستور أبرز أخبار التريند.

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وكارول سماحة فى العلمين الجديدة

كشف موقع "تذكرتي" عن تفاصيل حفل الفنانين بهاء سلطان وكارول سماحة، والمقررة إقامته في العاشر من أغسطس المقبل على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة.. للمزيد اضغط هنا.

آخر تطورات صفقة انتقال رضا سليم للأهلى.. وموعد رحيل أحمد قندوسى

أعطت إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل أحمد قندوسي عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وضع الرتوش الأخيرة في صفقة رضا سليم جناح الجيش الملكي.. للمزيد اضغط هنا.

الشناوى يحسم قرار الرحيل إلى النصر أو البقاء فى الأهلى اليوم

ينتظر مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الخميس المهلة التي تم تحديدها بشأن رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.. للمزيد اضغط هنا.

المشدد 3 سنوات للمتهمين بالاتجار في مخدر الآيس بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، عاطلين لإدانتهما في المواد المخدرة «الآيس» في منطقة حدائق القبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف الجنائية.. للمزيد اضغط هنا.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

وصلت كنترولات تصحيح امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2023، للمرحلة النهائية، من أعمال المراجعة النهائية لنتائج طلاب الصف الثالث الثانوي 2023.. للمزيد اضغط هنا.

بالأرقام.. نسب النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الشعب

تتصاعد حدة البحث عن نسب النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الشعب على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر النتيجة بشكل رسمي نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام مشيخة الأزهر الشريف منذ قليل.. للمزيد اضغط هنا.

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