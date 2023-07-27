تتصاعد حدة البحث عن نسب النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الشعب على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر النتيجة بشكل رسمي نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام مشيخة الأزهر الشريف منذ قليل.

بالأرقام .. نسب النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الشعب

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بالأرقام.. نسب النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الشعب، حيث أكد أن نسبة النجاح العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي الحالي 2022_2023 نحو 52.38%، فيما جاءت نسبة النجاح في القسم الأدبي نحو 46.63% والقسم العلمي 59.34%.

يذكر أن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر قد اعتمد النتيجة بشكل رسمي نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مشيخة الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة منذ قليل عقل الإعلان أمس عن أسماء أوائل الطلاب في كل الشعب الدراسية للعام 2022_2023.



رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية معرفة درجاتهم في الامتحانات التي خضعوا إليها خلال الفترة من يوم 2 يونيو وحتى يوم الاربعاء الموافق 12 يوليو 2023 والتي استمرت خلال 40 يوم من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات الشخصية للطالب والمعهد الأزهري المقيد به وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الأزهر من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد العام الدراسي.

إدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور درجات الطالب في كافة المواد والنسبة المئوية.

أوائل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية 2023

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عن أسماء أوائل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 حيث جاء ترتيب المركز كما يلي:-

أحرزت المركز الأول الطالبة أسماء عبد الله السماحي وحصلت على مجموع 649 بنسبة مئوية 99.85 %.

أحرزت المركز الأول مكرر الطالبة حبيبة السيد خليفة وحصلت على مجموع 649 بنسبة مئوية 99.85 %.

أحرزت المركز الأول مكرر الطالب عصام هلال الحريري وحصل على مجموع 649 بنسبة مئوية 99.85 %.

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة