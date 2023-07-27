وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 52%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46% أدبي، والعلمي 59.34%، بنسبة عامة 52.88%، مؤكدًا أن المشيخة تعمل على تأسيس العديد من الإجراءات والخطوات التي تؤهل العاملين فيها للتعامل مع المناهج الحديثة.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، أن العام الحالي شهد تفعيل الخدمات الإلكترونية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال تسجيل استمارات الامتحانات بجانب الإجراءات المتعلقة بتسجيل رؤساء اللجان والمراقبين.

- اعتماد ألف و300 معهد أزهري حتى الآن

وأشار "الضويني" إلى أن الهيئة القومية لاعتماد الجودة والاعتماد اعتمدت حتى الآن ألفًا و300 معهد أزهري، على أن يرتفع هذا العدد خلال العام المقبل، مضيفًا أن المعاهد الأزهرية شهدت مجموعة من المسابقات والمشروعات التربوية للطلاب، بجانب إعداد عدد من رفع كفاءة المعلمين والموجهين في كل المعاهد، من أجل رفع مستوى كل العاملين في منظومة التعليم الأزهري.