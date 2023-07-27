آخر تطورات صفقة انتقال رضا سليم للأهلى.. وموعد رحيل أحمد قندوسى

أعطت إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل أحمد قندوسي عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وضع الرتوش الأخيرة في صفقة رضا سليم جناح الجيش الملكي.

وكشف مصدر بالقعلة الحمراء، عن أن وكلاء أحمد قندوسي عقدوا جلسة خاصة مع أمير توفيق مدير التعاقدات خلال الساعات الماضية بالقاهرة، وحصلوا على موافقة إدارة القلعة الحمراء بالسماح برحيل اللاعب، بعد صعوبة بقائه عقب التعاقد مع اللاعب المغربي رضا سليم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن شباب بلوزداد الجزائري أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحمد قندوسي في الصيف الجاري على سبيل الإعارة، وكذلك نادي مولودية الجزائر، إلا أن فرص الأول في ضم اللاعب أكثر جدية.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي لم تحدد بعد قرارها بشأن انتقال قندوسي إلى شباب بلوزداد أم مولودية الجزائر؛ لحين دراسة العروض ومدي جديتها والمقابل المادي خلال فترة الإعارة.

وأوضح أن وكلاء اللاعب أكدوا أن شباب بلوزداد الجزائري هو الأقرب للفوز بخدمات اللاعب؛ نظرًا لمشاركة الفريق في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في تدعيم صفوفه ببعض اللاعبين أصحاب الخبرات في المشاركات الإفريقية.

وكان الجزائري أحمد قندوسي البالغ من العمر 25 عامًا، قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من وفاق سطيف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك مع المارد الأحمر في 19 مباراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 3.