الشناوى يحسم قرار الرحيل إلى النصر أو البقاء فى الأهلى اليوم

ينتظر مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الخميس المهلة التي تم تحديدها بشأن رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الكرة حددت اليوم المهلة الأخيرة للشناوي بشأن رحيله إلى النصر السعودي في الانتقالات الصيفية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأضاف المصدر أن الشناوي قد اتفق مع الخطيب خلال الجلسة التي جمعت بينهما في الأيام الأخيرة عن تلقيه اتصالات من قبل أعضاء الشرف في النصر السعودي وجس نبضه بشأن ارتداء قميص العالمي.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب بعد استطلاع رأي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني والحصول على موافقته الفنية بعد تمسك الحارس بخوض التجربة الاحترافية بالحصول على عرض رسمي من قبل النصر السعودي لدراسته من جميع النواحي ومدى استفادة النادي واللاعب.

وتابع المصدر أن الشناوي حصل على موافقة الجهاز الفني ولجنة التخطيط على الرحيل شريطة وصول عرض رسمي بمبلغ 8 ملايين دولار لبيعه في الصيف.

واختتم المصدر تصريحاته بأن علي لطفي حارس مرمي الفريق يترقب موقف محمد الشناوي للرحيل حتى يتسنى له البقاء مع الأهلي أو الرحيل إلي نادي "زد" الصاعد حديثًا للدوري الممتاز الذي تم الاتفاق معه على الانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.