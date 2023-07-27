الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهمين بالاتجار في مخدر الآيس بالقاهرة

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، عاطلين لإدانتهما في المواد المخدرة «الآيس» في منطقة حدائق القبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمان في دائرة قسم شرطة حدائق القبة في محافظة القاهرة، بإحراز وحيازة المواد المخدرة الآيس، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، إخطارًا من مديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة الآيس، متخذين من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة الآيس، واعترفا بحيازتها بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهما مبلغ مالي 50 ألف جنيه. 

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