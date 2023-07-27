الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وكارول سماحة فى العلمين الجديدة

كشف موقع "تذكرتي" عن تفاصيل حفل الفنانين بهاء سلطان وكارول سماحة، والمقررة إقامته في العاشر من أغسطس المقبل على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

ويُقام الحفل بداية من السادسة مساءً، ويحيي الفنان بهاء سلطان أولى الفقرات، وبعدها تصعد الفنانة كارول سماحة لاستكمال باقي الحفلة.

وأعلن موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر الحفل كالتالي: 65 ألف جنيه لفئة اللونج وتكون لـ10 أفراد، والهاي تابل 20 ألف جنيه لعدد 4 أفراد، و600 جنيه للتذكرة العادية، و350 و550 و300 جنيه للأسعار داخل المجاميع.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

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