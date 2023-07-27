نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس - موقع الدستور

على قدم وساق تجري الأمور داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، بعد أن أدى طلاب الصف الثالث الثانوي الاختبارات الخاصة بهم في المرحلة الأولى لها.

كلما زاد قلق وترقب طلاب الثانوية العامة للعام 2023، زادت معه معدلات البحث حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 ، عبر محرك البحث جوجل.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

انهى طلاب الثانوية العامة لعام 2023، اختباراتهم منذ قرابة الأسبوعين في 13 يوليو الجاري، ومنذ ذلك الحين يترقب الطلاب أخبار ظهور النتيجة، التي تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اعتمادها بعد الانتهاء من تصحيحها ورصدها وتدقيقها، ومن ثم إعلانها للطلاب.

مطلع الأسبوع القادم هو الموعد النهائي والأكيد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وإذا ما أردت الحصول على النتيجة فور اعتمادها يمكنك الحصول عليها بكل سهولة من خلال موقع جريدة الدستور، التي تتابع أعمال الوزارة، ويتمكن الطلاب من الحصول عليها من خلالها بسهولة بالغة، طالما أنك تمتلك الاسم ورقم الجلوس، والإيميل، ورقم للتليفون.

https://www.dostor.org/4458067

نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

من الأشياء التي توحي بالاطمئنان لطلاب الثانوية العامة، هي ظهور نسبة النجاح قبيل ظهور النتيجة، فهي مؤشر قوي وفعال على احتمالية الطالب الفوز بالنجاح أولًا ثم الحصول على الدرجات التي يطمح لها أخيرًا، والتي تؤهله في النهاية للانضمام إلى الكلية التي طالما حلم بها طوال حياته.

الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية باختبارات الثانوية العامة، بلغ 1.9% من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات هذا العام.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

من خلال الضغط على https://natega.dostor.org/ قم بتسجيل الاسم، رقم الجلوس، رقم الهاتف المحمول، والأيميل، وفي هذه الحالة سوف تتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بك فور ظهورها.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء والتي تحدث الطلاب عن صعوبتها البالغة فور الانتهاء من أدائها، بلغت نسبتها، 88.9%، وارتفعت نسبة النجاح في مادة الفيزياء إلى 91%، وتساوت نسبة النجاج مع مادة الفيزياء، مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي سجلت 91%.

ومن أهم المواد التي خاضها طلاب الشعبة الأدبية، هي مادة التاريخ، وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب فيها 90.2%، وكان عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب.

وعلى عكس نسبة النجاح في مادة التاريخ، ارتفعت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا بأكثر من 1% لتسجل 91.6%.

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