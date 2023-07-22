السبت 22 يوليو 2023
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مصر

الألعاب المنطبق عليها الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد كشوف طلاب الثانوية العامة المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدًا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب، مضيفًا أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبًا، وإجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ (٤٢٤)، بـ(٢٤٣) للبنين و(١٨١) للبنات، وبالنسبة للألعاب الجماعية، فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بـ(٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الألعاب الرياضية التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي 2022/2023، وهي كالآتي:

بالنسبة للألعاب الفردية هى (السباحة، والجمباز الفنى، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة، والسلاح، وتنس الطاولة، التنس الأرضي، والدراجات، والغطس).

أما الألعاب الجماعية فتتمثل فى (كرة السلة، وكرة القدم، وكرة الطائرة، كرة اليد).

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