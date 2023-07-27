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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مٌتاح.. نتيجة الثانوية العامة مصر 2023

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

حالة من القلق والتوتر شغلت أذهان طلاب الصف الثالث الثانوي، وحرص الطلاب وأولياء الأمور خلال ساعات قليلة معرفة نتيجة الثانوية العامة مصر 2023 عبر جوجل، مترقبين النتيجة، المقرر أن سيتم اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر، وإعلانها للطلاب، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم لعام 2023.

مٌتاح.. نتيجة الثانوية العامة مصر 2023

يرصد "الدستور" خلال هذا التقرير، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وموعد إعلانها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، بأنه سوف يتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس، وذلك فور اعتمادها رسميًا من خلال الدكتور رضا حجازي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (من هنا).

وعلى صعيدًا آخر، قام  الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني بالكشف عن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة بمادة الكيمياء والتي بلغت نسبة 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلبة الحاصلين على درجة (95%) فأكثر من الدرجة الكلية ستبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلبة الذين قد أدوا امتحان الكيمياء.

ومن الجدير بالذكر أن جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي، في أول أمس، لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحان الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن لطلبة الثانوية العامة في جميع المحافظات الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها رسمياً من خلال الوزير، ومن خلال الدخول علي موقع الدستور، وذلك من خلال الضغط في لرابط التالي: من هنا.

نسبة النجاح في الثانوبة العانة 2023

كما كشف وزير تالتربية والتعليم عن نسبة النجاح بامتحان مادة التاريخ والتي بلغت حوالي 90.2%، منوها إلى أن نسبة عدد الطلبة الحاصلين على درجة 95% فأكثر هي من الدرجة الكلية بلغت حوالي 0.1% من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

متاح الآن.. رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 للاستعلام الفورى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

كما أن بلغت نسبة النجاح بامتحان مادة الجغرافيا حوالي 91.6% وحصل على درجات 95% فأكثر من الدرجة الكلية وتكون نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن ستكون نسبة النجاح بامتحان مادة الفيزياء بلغت حوالي 91% وحصل على درجة مجموع 95% فأكثر من الدرجة الكلية هي نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

 

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