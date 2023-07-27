الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نتائج الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

الثانوية العامة
الثانوية العامة

فور انتهاء طلاب الصف الثالث الثانوي من أداء اختبارتهم، يترقب الجميع ظهور النتيجة التي تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إعلانها في أقرب وقت. 

ترتفع نسبة البحث بشكل موسع عبر المحرك جوجل، وحتى صفحات التواصل الاجتماعي، الجميع يبحث عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وبداية الأسبوع المقبل، هو الموعد النهائي الذي بحلوله يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة، لكل طلاب من الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2023. 

وإجابة على الأسئلة الحائرة في عقول الطلاب وذويهم، حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، يقدم الدستور، خدمة الحصول على النتيجة من خلال موقعها الالكتروني، وذلك بعدما يقوم الطلاب بتقديم معلومات حول اسم الطالب، رقم الجلوس، رقم الهاتف المحمول، والإيميل الخاص بالطالب. 

 

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023

إذا ما أردت الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تعمل على قدم وساق لخروج النتيجة للنور، وحتى تتمكن الوزارة من ذلك، بعثت بكثير من رسائل الطمأنة للطلاب، من خلال إعلان نسبة النجاح بشكل عام، ونسب النجاح في كل مادة على حدا. 

 

كل هذه المحاولات طمأنت عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة لعام 2023، الذين اعتقدوا أنه من الممكن ألا يمر هذا العام بسلام نظرًا لصعوبة بعض الاختبارات التي خاضوها في الفترة من يونيو وحتى الثالث عشر من يوليو. 

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس - موقع الدستور

متاح الآن.. رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 للاستعلام الفورى

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

يستطيع طلاب الثانوية العامة لعام 2023، وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور من خلال  https://natega.dostor.org/ وذلك بعد إضافة الاسم ورقم الجلوس، والإيميل ورقم الهاتف المحمول. 

 

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

في ظل حرص جميع الطلاب على الحصول على الدرجات النهائية في جميع المواد، رغبة في الالتحاق بالكليات، ذات المجموع الكبير، بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية 1.9% من إجمالي عدد الطلاب

 

نسبة النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

في إطار حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على طمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، أعلن نسب النجاح في بعض مواد امتحان الثانوية العامة، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9% ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

 

وفيما يخص الشعبة الأدبية بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

 

أما مادة الفيزياء نسبة النجاح بها بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

 

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