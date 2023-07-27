ثانوية عامة.. ننشر نسب نجاح تصحيح مواد الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب نجاح عدد من المواد الدراسية لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

وترصد "الدستور" في التقرير نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في المواد التي أعلنت عنها الوزارة، وجاءت كالتالي:

مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%

مادة اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها 91%

مادة الكيمياء، نسبة نجاحها 88.9%

مادة الجغرافيا، نسبة نجاحها 91.6%

مادة الفيزياء، نسبة نجاحها 91%

مادة التاريخ، نسبة نجاحها 90.2%

مادة الجيولوجيا، نسبة نجاحها 91.1%

مادة الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88.5%

مادة علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

ويوفر "الدستور" نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي : https://natega.dostor.org/

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط المدون أعلاه، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

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