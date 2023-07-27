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مصر

ثانوية عامة.. ننشر نسب نجاح تصحيح مواد الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب نجاح عدد من المواد الدراسية لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

 نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

وترصد "الدستور" في التقرير نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في المواد التي أعلنت عنها الوزارة، وجاءت كالتالي:

مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها  90%

مادة اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها 91%

مادة الكيمياء، نسبة نجاحها  88.9%

مادة الجغرافيا، نسبة نجاحها  91.6%

مادة الفيزياء، نسبة نجاحها 91%

مادة التاريخ، نسبة نجاحها 90.2%

مادة الجيولوجيا، نسبة نجاحها 91.1%

مادة الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88.5%

مادة علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

ويوفر "الدستور" نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي : https://natega.dostor.org/

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط المدون أعلاه، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

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