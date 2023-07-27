Thanawya.. تعرف على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

حالة من القلق والتوتر تسيطر على عدد كبير من أولياء الأمور طلاب الثانوية العامة، وذلك بسبب اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك بعد انتهاء الطلاب مطلع الشهر الجاري من أداء امتحاناتهم لعام 2023، ويبحث الكثير منهم عبر منصات التواصل لمعرفة موعد النتيجة وطريقة الحصول عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

ويرصد "الدستور" طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عن طريق الرقم القومي، في سياق السطور التالية.

يدخل الطالب أو ولي الأمر على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جريدة “الدستور”

https://natega.dostor.org/

ومن ثم يضغط المستعلم على كلمة "اضغط للتسجيل"، ويترك الطالب الرقم القومي الخاص به، ويضغط على عبارة سجل الآن وسوف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها وقبل الجميع.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت 90٪، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، كما أن نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت نسبتهم 20% من عدد الطلاب.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

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