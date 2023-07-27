الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سجل الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط لتصلك نتيجتك

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

مع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية سعى طلاب الصف الثالث الثانوي معرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط، في جميع محافظات الجمهورية من قبل أولياء الأمور للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، وما الكلية التي سيلتحقون بها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط، خطوات التسجيل للاستعلام عبر الدستور.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنه ستعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2023، إلكترونيًّا في موقع وزارة التربية والتعليم المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة في أوائل شهر أغسطس 2023، حيث سيتاح للطالب معرفة نتائجه فى جميع المواد عقب اعتمادها من وزير التعليم.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور 

رابطا مباشرا وسريعا؛ للقيام بالاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس عقب إعلانها مباشرة من هنا عبر موقع الدستور.

خطوات التسجيل للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 

ويتاح لكل من يرغب في الحصول على نتيجة للثانوية العامة 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس الدخول من خلال رابط موقع االدستور، تسجيل البيانات الخاصة بالتلميذ للحصول عليها فور إعلانها (من هنا)، بينما بالنسبة لخطوات التسجيل للاستعلام حول نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب ظهورها كالتالي:

  • للحصول على نتيجة الثانوية العامة يدخل الطالب أو ولي الأمر على الرابط المباشر التابع لموقع الدستور من هنا.
  • يكتب التلميذ الاسم ورقم الجلوس الخاص به ويكون بشكل صحيح.

انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي وقت سابق، قد أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع كنترولات الثانوية العامة قامت بالبدء في مراجعة ورصد وتجميع كافة النتائج بشكل إلكتروني بدون تدخل بشري، منوها إلى أنه عقب الانتهاء من رصد الدرجات سوف يتم تحديد أوائل الثانوية العامة بكل شعبة سواء كانت العلمية أو كانت الأدبية.

تالتة أزهر.. احصل على نتيجة الثانوية الازهرية 2023 "ظهرت الآن"

فعال.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس الرسمي عبر بوابة الأزهر

وأضاف المصدر في تصريحات صباحية، أن تكون نسبة النجاح فى الثانوية العامة لعام 2023 أفضل من العامين الماضيين، وهذا سيرجع لارتفاع نسب النجاح التي قد أعلنتها وزارة التربية والتعليم في مصر لـ 6 مواد أساسية، منوها إلى أنه سوف يتم تحديد الأوائل في الأسبوع الحالي لكي تكون النتيجة جاهزة بمكتب وزير التربية والتعليم “الدكتور رضا حجازي”، والنتيجة ستكون مطلع الأسبوع المقبل.

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