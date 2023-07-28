يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور المنتظرين لنتيجة الثانوية العامة رابط تسجيل رقم الجلوس للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسجيل رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جريدة الدستور

في هذا التقرير تقدم جريدة الدستور رابط تسجيل رقم الجلوس للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 والتي من المتوقع أن تظهر خلال أيام قليلة مع بداية شهر أغسطس القادم كما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من خلال جريدة الدستور يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل أرقام جلوسهم وبياناتهم التي يمكن إرسال تفاصيل النتيجة عليها فور اعتمادها من خلال هذا الرابط

https://natega.dostor.org/

كتابة رقم جلوس الطالب

اسم الطالب

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

نتيجة الصف الثالث الثانوي من موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي من موقع الدستور وكذلك يمكن الحصول عليها من موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم فور اعتمادها واعلان اسماء اوائل الطلبة من الثانوية العامة وإتاحة النتيجة على الموقع الخاص بالوزارة.

الوصول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة من هنا

https://www.thanwya.com/vb/

يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي عن طريق رقم جلوس الطالب.

مؤاشرات النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

88.5 % نسبة النجاح فى امتحان الرياضيات التطبيقية

93.9 % نسبة النجاح فى امتحان مادة علم النفس والاجتماع

91.1 % نسبة النجاح فى امتحان مادة الجيولوجيا

91.3% نسبة النجاح فى امتحانات اللغة الأجنبية الأولى

90% نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية

91% نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء

88.9% نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء

91% نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

90.2% نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ