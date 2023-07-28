الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

طلاب
طلاب

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، لذلك "الدستور" تنشر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط، ويمكنك الدخول والتسجيل علي موقع "الدستور" والدخول علي نتيجة 3 ثانوي عام والحصول عليها عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

ولكى تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر، سوف تدخل على الموقع الإلكتروني لجريدة "الدستور" وتضغط على الاختيار الأول على الموقع، ثم تدخل على رابط النتيجة وتسجل رقم جلوسك بطريقة صحيحة وكتابة رقم الجلوس كامل وسوف تصلك النتيجة فور اعتمادها والرابط هو https://natega.dostor.org/.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

May be an image of 1 person and text
وزير التربية والتعليم


 

درجات الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدًا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب، وذلك حسبما أعلنت الوزارة في بيان رسمي قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبًا، حيث أن إجمالي الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضي في الألعاب الفردية يبلغ ( ٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات.

وبالنسبة للألعاب الجماعية، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هي السباحة، والجمباز الفني، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة أما الألعاب الجماعية تتمثل في كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

وأضافت الوزارة أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 1445 بالتفصيل

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية والمجموع الكلى للثانوية العامة

تفاصيل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم وموعد إعلان النتائج

اعرف كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2023

توزيع درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 

410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية» ، مقسمة في

-  مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: الإنجليزية والفرنسية والألمانية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية 40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.

نسب النجاح في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا والتي بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.   

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتي بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.   

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 1445 بالتفصيل

نتيجة نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتائج الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

مواد متعلقة

الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

تفاصيل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم وموعد إعلان النتائج

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

مستشار الأمن القومى الأمريكى يزور السعودية ويلتقى ولى العهد محمد بن سلمان

تعرف على بداية ظهور فرقة "أيامنا الحلوة"

وزير الأوقاف: اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه تهديد للسلم العالمي

واشنطن تستبعد تورط قوات فاجنر فى انقلاب النيجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟