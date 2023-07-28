ننشر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، لذلك "الدستور" تنشر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط، ويمكنك الدخول والتسجيل علي موقع "الدستور" والدخول علي نتيجة 3 ثانوي عام والحصول عليها عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

ولكى تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر، سوف تدخل على الموقع الإلكتروني لجريدة "الدستور" وتضغط على الاختيار الأول على الموقع، ثم تدخل على رابط النتيجة وتسجل رقم جلوسك بطريقة صحيحة وكتابة رقم الجلوس كامل وسوف تصلك النتيجة فور اعتمادها والرابط هو https://natega.dostor.org/.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وزير التربية والتعليم





درجات الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدًا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب، وذلك حسبما أعلنت الوزارة في بيان رسمي قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبًا، حيث أن إجمالي الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضي في الألعاب الفردية يبلغ ( ٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات.

وبالنسبة للألعاب الجماعية، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هي السباحة، والجمباز الفني، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة أما الألعاب الجماعية تتمثل في كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

وأضافت الوزارة أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

توزيع درجات نتيجة الثانوية العامة 2023

410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية» ، مقسمة في

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: الإنجليزية والفرنسية والألمانية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية 40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.

نسب النجاح في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا والتي بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتي بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.