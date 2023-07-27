الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية والمجموع الكلى للثانوية العامة

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

 

 

توزيع درجات  المواد المقررة للثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023 من المواضيع  التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك خلال الساعات القللية الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط لهذا الأمر :

توزيع درجات المواد المشتركة بين الشعبتين (العلمية بفرعيها – والأدبية) وتضاف للمجموع .

توزيع درجات مادة اللغة العربية 2023

مادة اللغة العربية من المواد اللاث المشتركة بين شهبتى الثانوية العامة ودرجتها الكلية هى 80 درجة 

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 2023

وهى المادة الثانية المشتركة بين طلاب الثانوية العامة لجميع الشعب العلمية والادبية ومجوعها الكلى هو 50 درجة .

توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية 2023

وهى المادة  الثالثة المشتركة بين طلاب الثانوية العامة للعشبتين العلمية والأدبية  ودرجتها 40 درجة 

 توزيع درجات مواد لا تضاف للمجموع:

توزيع درجات التربية الدينية

ودرجتها الكلية هى  25 درجة.

توزيع درجات التربية الوطنية

ومجموعها الكلى 25.

الاقتصاد والاحصاء :

ومجموعها من 50 درجة

 توزيع درجات الثانوية العامة 2023 أدبي:

توزيع درجات مادة  التاريخ :

المجموع الكلى من 60 درجة 

توزيع درجات مادة  الجغرافيا:

المجموع الكلى  من 60 درجة

المجموع الكلى  من 60 درجة 

علم النفس والاجتماع:

المجموع الكلى  من 60 درجة 

المجموع الكلى للثانوية العامة للشعبة الأدبية :

المجموع الكلى للثانوية العامة شعبة أدبى هى 410 درجة كالتالى :

مواد الشعبة الأدبية

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة

الجغرافيا 60 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

المجموع: 410

توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية 

توزيع درجات أسئلة اللغة العربية

درجات الأسئلة المقالية: 10 درجات 

درجات الأسئلة الموضوعية: 70 درجة.

توزيع درجات أسئلة اللغة الإنجليزية

درجات الأسئلة المقالية: 8 درجات.

درجات الأسئلة الموضوعية 42 درجة.

توزيع درجات أسئلة اللغة الأجنبية الثانية

درجات الأسئلة المقالية: 6 درجات

درجات الأسئلة الموضوعية: 34 درجة.

توزيع درجات أسئلة الجغرافيا

درجات الأسئلة المقالية: 4 درجات.

درجات الأسئلة الموضوعية: 56 درجة.

توزيع درجات أسئلة التاريخ

درجات الأسئلة المقالية: 4 درجات.

درجات الأسئلة الموضوعية: 56 درجة.

توزيع درجات أسئلة الفلسفة والمنطق

درجات الأسئلة المقالية: 4 درجات.

درجات الأسئلة الموضوعية: 56 درجة.

توزيع درجات أسئلة علم النفس والاجتماع

درجات الأسئلة المقالية: 4 درجات.

درجات الأسئلة الموضوعية: 56 درجة.

توزيع درجات المواد المقررة للثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023 توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية توزيع درجات المواد المشتركة بين الشعبتين العلمية بفرعيها – والأدبية المجموع الكلى للثانوية العامة للشعبة الأدبية نتيجة الثانوية العامة 2023

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