الخميس 27 يوليو 2023
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مصر

لينك نتيجة الثانوية العامة بالاسم

الثانوية العامة 2023 
الثانوية العامة 2023 

ترتفع معدلات البحث عن لينك نتيجة الثانوية العامة بالاسم كي يطمئن طلاب الصف الثالث الثانوي على نتيجة نهاية العام الدراسي 2022-2023.

لينك نتيجة الثانوية العامة بالاسم

نعرض خلال السطور التالية لينك نتيجة الثانوية العامة بالاسم وخطوات الاستعلام.
 يوفر موقع الدستور رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.
 متاح لينك نتيجة الثانوية العامة هنا 

https://natega.dostor.org/https://natega.dostor.org/

يمكن حاليا تسجيل بيانات الطالب وهي 
الاسم
رقم الجلوس
البريد الإلكتروني
رقم الهاتف 

ويرسل موقع الدستور للطالب المسجل لبياناته تفاصيل نتيجته بمجرد اعتمادها واعلانها رسميا.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم 

يمكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها وإعلانها بشكل رسمي.

رابط موقع الثانوية التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا 

http://thanwya.emis.gov.eg/http://thanwya.emis.gov.eg/
 يكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023  برقم الجلوس.
 

حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2023  
 

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن طريقة حساب النسبة  المئوية لمجموع الثانوية العامة الحاصلين عليه حيث تصدر النتيجة بالدرجات التفصيلية والمجموع الذي حصل عليه الطالب.

يوضح "الدستور" خطوات حساب النسبة المئوية للمجموع كي يستعد الطلاب لحساب مجموعهم فور إعلان النتيجة.
 خطوات حساب المجموع 

ضرب المجموع الحاصل عليه الطالب في 100 
قسمة الناتج على المجموع الكلي 410 
 

مع العلم أن هذه المواد لا تضاف للمجموع 
 

  مادة التربية الدينية: الدرجة الكلية 25 درجة  ودرجة النجاح من 12.5 درجة

مادة التربية الوطنية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من  12.5 درجة

مادتي الاقتصاد والإحصاء: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

 

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