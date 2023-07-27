الخميس 27 يوليو 2023
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محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

أسماء الطلاب أوائل
أسماء الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أسماء الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة.

وأفادت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، بأن الطلاب المتفوقين في القسم العلمى هم: إیاد أحمد إبراهيم سيد أحمد بمجموع 96.92‎%، ونادية أيمن احمد بدير عطية 96.92‎%، ويوسف محمود محمد محمود جمعة 96.31‎%،  ومحمود عثمان حامد حمدى محمد 96.15‎%، وبلال هانی محمد خضر أحمد 94.77‎%، وتسبيح محمد فوزى على عمر 94.77‎%، ونادر السيد محمد السيد بحبح 94.77‎%.

وتابعت المنطقة في بيانها، أن أسماء الطلاب في القسم الأدبى هم : تسنیم مسعد عبد العظيم محمد عيد 85.42‎%،  مريم محمد عطية السيد سلامة 80.95‎%، وعبد الرحمن أيمن محمد أحمد عبد الوهاب 80‎%، وحلا أسامة محمد على سلامة حجاب 75.8‎%، وآلاء نصر محسن عودة سلام 73.97‎%.

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وكان قد أكد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أن النتيجة متاحة منذ مساء أمس، على موقع الأزهر وكافة المواقع ، مهنئا كل الطلاب الناجحين، موضحًا أن نسب النجاح العامة أفضل من العام الماضى، وهذا يدل على الجهود الطيبة من الطلاب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث اعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الأربعاء، عدة اتصالات هاتفية بالطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، معربا فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

منطقة شمال سيناء الأزهرية أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي القسم العلمي الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

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