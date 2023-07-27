تفاصيل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم وموعد إعلان النتائج

حقيقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد إعلان النتائج من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال صفحتها على موقع التواصل الفيسبوك عن إتاحة رابط يمكن من خلاله معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 فور أعتمادها وذلك للشعبتين العلمية والأدبية من خلال استخدام رقم الجلوس ولم تذكر الوزارة حتى اللحظة عن إتاحتها لرابط يخصها يمكن من خلاله معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 باستخدام اسم الطالب فقط.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة للشعبة العلمية بفرعيها (علوم- رياضة ) وكذلك للشعبة الأدبية باستخدام رقم الجلوس من خلال الخطوات التالية .

- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://emis.gov.eg/

- ثم اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط التالى :

http://thanwya.emis.gov.eg/

- الضغط على أيقونة (نتيجة الثانوية العامة 2023) والتي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة.

- كتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على جملة "عرض النتيجة".

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقطع فيديو للوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، يتحدث من خلاله عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية 2023.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة بداية أغسطس المقبل.

وأشار الوزير إلى إتاحة الوزارة من خلال صفحتها على موقع “فيس بوك” نتائج الثانوية العامة 2023 من خلال نشر الرابط الخاص بالنتائج على الصفحة.

وقال الوزير خلال مقطع الفيديو الذى نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء : "يمكن للطالب الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال الصفحة الرسمية لـ «الفيسبوك» للوزارة، حيث تعرض الصفحة رابط الحصول على النتيجة".

يذكر أن هناك بروتوكول تتبعه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كل عام خاص بإجرءات الإعلان عن نتائج الثانوية العامة حيث يتم الإعلان عن النتائج من خلال عقد الوزارة لمؤتمر صحفى ، ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن تقوم الوزارة بإعلان نتيجة هذا العام 2023 خلال مؤتمر صحفى يعقده وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وتبدأ كنترولات الثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد، في رصد الدرجات وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى متسوى الجمهورية، بشكل إلكتروني على غرار عمليات التصحيح.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية لنتيجة الثانوية العامة 2023، رصد وتجميع الدرجات، وترتيب الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد، على مستوى كل قطاع من القطاعات الأربعة (القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط).

كما يتم تحديد أوائل الجمهورية بكل شعبة أدبية وعلمية (علمي علوم، وعلمي رياضة).