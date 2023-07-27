الخميس 27 يوليو 2023
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مصر

وزير التعليم: 91.3% نسبة النجاح فى امتحانات اللغة الأجنبية الأولى

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.   

كما أعلن الوزير، عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، والتى بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.   

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

امتحان مادة الرياضيات امتحان اللغة الأجنبية الأولي امتحان الجيولوجيا مادة اللغة الأجنبية الأولى مادة الرياضيات التطبيقية ثانوية العامة

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