الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

من الموضوعات التي يزداد البحث عنها معرفة كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2023 لحسابها فور إعلان صدور نتيجة الثانوية العامة والتي تصدرت بالدرجات وليس بالنسبة المئوية.
 

طريقة حساب النسبة المئوية بعد الاستعلام عن نتائج الامتحانات النهائية 2023


 

كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2023
 

نعرض في التقرير التالي خطوات حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2023  وتوزيع الدرجات لمواد الثانوية العامة.
يتم حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة عن طريق ضرب المجموع الذي حصل عليه الطالب في امتحانات الثانوية في 100 
 قسمة الناتج على المجموع الكلي للثانوية العامة وهو 410 
وبذلك ينتج المجموع المئوي لطالب الثانوية العامة 

موعد نتيجة الثانوية العامة  2023 

من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة الأسبوع القادم مباشرة وهو مطلع أغسطس كما صرح وزير التربية والتعليم في وقت سابق.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم في رابط موقع الدستور
 

https://natega.dostor.org/
 

بعد تسجيل اسمك ورقم جلوسك وبريدك الالكتروني ورقم هاتفك بحيث يرسل لك موقع الدستور بيان درجاتك في الرقم المسجل بمجرد اعتماد النتيجة وإعلانها بشكل رسمي.
 

لينك مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

مواد لا تضاف للمجموع 
توزيع درجات  مادة التربية الدينية: الدرجة الكلية 25 درجة  ودرجة النجاح من 12.5 درجة

توزيع درجات مادة التربية الوطنية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من  12.5 درجة

توزيع درجات مادتي الاقتصاد والإحصاء: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.
 المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 410 درجة مقسمة كالتالي 
 توزيع درجات مادة اللغة العربية: الدرجة الكلية 80 درجة  ودرجة النجاح من 40 درجة

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة
 توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة  ودرجة النجاح من 20 درجة

توزيع درجات مادة الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مادة الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مادة الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
 توزيع درجات مادة الأحياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مادة الاستاتيكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من   15 درجة

توزيع درجات مادة الديناميكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة 
 توزيع درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة
 

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

توزيع درجات مادة التاريخ : الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع: لدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.
 توزيع درجات مادة الجغرافيا: الدرجة الكلية  60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
 توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
 

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