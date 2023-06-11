الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طريقة حساب النسبة المئوية بعد الاستعلام عن نتائج الامتحانات النهائية 2023

طلاب
طلاب

تحظى طريقة حساب النسبة المئوية بعد ظهور نتائج الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل على نسب مشاهدة عالية بالتزامن مع الاستعداد لامتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية وتنشر النتيجة كاملة عقب اعتمادها رسميا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة حساب النسبة المئوية بعد الاستعلام عن نتائج الامتحانات النهائية 2023 

يتسأل أولياء الأمور عن طريقة حساب النسبة المئوية بعد ظهور نتائج الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل في كافة محافظات الجمهورية، ويتم ذلك بعملية رياضية يتم فيها ضرب المجموع الحاصل عليه الطالب في 100 ويقسم على المجموع الكلي للمواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

ويتم احتسابها كما يلي :- إذا حصل طالب الشهادة الإعدادية على مجموع 240 من مجموع كلي 280 (240 × 100÷ 280 = 85.7%) ويتم نشر درجة الطالب في كل مادة دراسية و المجموع الكلي للمواد والنسبة المئوية عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة التي يقيم فيها الطالب.

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طريقة احتساب النسبة المئوية لطلاب الثانوية العامة 2023

تسلمت لجنة المراقبة والتنظيم لجان الثانوية العامة في كافة المواد الدراسية قبيل ساعات فقط من انعقاد الامتحانات حيث يبدأ طلاب الشعبتين العلمية والأدبية غدا الاثنين امتحان المواد خارج المجموع ( مادة التربية الدينية والتربية الوطنية) ويتم احتساب مجموع الطلاب في الثانوية العامة كما يلي :-

المجموع الحاصل عليه الطالب × 100 ÷ المجموع الكلي = 

فإذا حصل الطالب على مجموع 385 من المجموع الكلي 410 فيتم احتساب النسبة المئوية كما يلي :-

385 × 100 ÷ 410 = 93.9 %.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعرض نتائج طلاب الثانوية العامة عقب اعتمادها رسميا بالمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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أخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2023

تنتهي امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 حيث تستمر لمدة شهر كاملا يتخلله إجازة عيد الأضحى المبارك حيث يحصل الطلاب والمشرفين على الامتحانات على إجازة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو المقبل وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

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