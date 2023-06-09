ثانوية عامة.. توزيع درجات الثانوية العامة 2023

مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع مواد العام الدراسي بشعبتيه الادبي وعلمي علوم ورياضة.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

- عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مخصصًا لها 10 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

إجمالي مجموع الدرجات 80 درجة والنجاح من 40 درجة

توزيع درجات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2023

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

مجموع الدرجات الاجمالي 50 درجة والنجاح من 25 درجة

توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي 2023

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين لهما 6 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا لها 34 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

مجموع الدرجات الاجمالي 40 درجة والنجاح من 20 درجة .

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

توزيع درجات المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والاحياء والجيولوجيا

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

المجموع الاجمالي 60 درجة والنجاح من 30 درجة .

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

تتكون مادة الرياضيات 2 من 6 فروع من 120 درجة يتم توزيعها كالتالي

الرياضة البحته من 60 درجة مقمسة كالتالي:

مادة الجبر والهندسة

- 30 درجة لمادة الجبر والهندسة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مادة التفاضل والتكامل

- مجموع درجاتها 30 درجة.

- تشتمل على عدد 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مادة الرياضيات التطبيقية مجموع درجاتها 60 درجة مقسمة كالتالي

مادة الاستاتيكا

- 30 درجة لمادة الاستاتيكا.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا

مادة الديناميكا

- مجموع درجاتها 30 درجة.

- تشتمل على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 أدبي

المواد الأدبية وتشمل التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع:

- مجموع درجاتها 60 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.