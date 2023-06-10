لطلاب الثانوية العامة 2023.. أشياء يجب أن تعرفها عن "البابل شيت" قبل الامتحانات

كثيرًا من طلاب الثانوية العامة 2023 يحتارون فى آلية التعامل مع البابل شيت خلال امتحانات الثانوية العامة 2023 والتى تبدأ فى 12 يونيو الجارى وتستمر حتى 15 يوليو ويتخللها أجازة عيد الأضحى المبارك.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عن تفاصيل التعامل مع بابل شيت امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى لا يقع فى بعض الأخطاء.

وفقا لما اعلنت وزارة التربية والتعليم فقد يتم الإجابة عن الأسئلة الاختيارية فى كراسة البابل شيت، و كل سؤال توفر له الوزارة 4 إجابات ويتم اختيار إجابة واحدة فقط عن كل سؤال ولا يتم اختيار اجابتين لتجنب الحرمان من درجة السؤال، و لا يتم الإجابة فى كراسة الأسئلة بل فى البابل شيت وكراسة الإجابة المخصصة للأسئلة المقالية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل اخرى خاصة بابل شيت حيث أن الإجابة عن الأسئلة المقالية كل خطوة يحصل فيها الطالب على درجة إذا كانت صحيحة و يجب كتابة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح وتشمل الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وغيرها من البيانات التى تشمل 7 خانات.

ويوجد بعض التعليمات التى يجب أن يراعيها طلاب الثانوية العامة 2023 حيث أنه يجب قرأة الأسئلة جيدا من كراسة الأسئلة ثم اختيار الإجابة الصحيحة فى ورقة البابل شيت و يجب تظليل الإجابة الصحيحة فى كراسة البابل شيت بشكل واضح مع استخدام القلم الأزرق.

وبالاضافة إلى أنه يجب الابتعاد عن التشطيب فى كراسة البابل شيت واختيار أكثر من إجابة فى السؤال الواحد.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع وهى التربية الوطنية والإحصاء والاقتصاد وتبدأ امتحانات المواد الاساسية يوم 18 يونيو بمادة اللغة العربية .